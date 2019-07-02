Матвиенко считает, что российско-египетские отношения динамично развиваются

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Отношения РФ и Египта продолжают динамично развиваться, Москва рассматривает Каир в качестве одного из наиболее важных партнеров на Ближнем Востоке. Об этом заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Палаты представителей (парламента) Египта Али Абдель Алем.

"Мы рады тому, что российско-египетские отношения продолжают уверенно, динамично развиваться. Рассматриваем Египет в качестве одного из ведущих и наиболее важных партнеров как на Ближнем Востоке, так и в целом в арабском мире", - сказала Матвиенко н

По ее словам, главным двигателем двусторонних отношений с Египтом являются личные доверительные отношения лидеров двух стран. "Их регулярные контакты, их регулярное общение формируют повестку росийско-египетских двусторонних отношений", - подчеркнула спикер Совфеда.

Она напомнила, что в октябре прошлого года во время официального визита президента Египта в Россию был подписан договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, который "является основополагающим документом на длительную перспективу, на который должны ориентироваться и парламентарии, интенсифицируя межпарламентский диалог".