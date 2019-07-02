Зампред "Яблока" просит главу ЦИК лично проверить муниципальные избиркомы Петербурга

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Зампредседателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к председателю Центризбиркома России Элле Памфиловой с просьбой лично проверить работу муниципальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге в связи с информацией о нарушениях, выявленных в ходе их работы. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной выборам, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

"Я бы хотел обратиться лично к Элле Александровне Памфиловой [с просьбой] лично посетить Санкт-Петербург в ходе муниципальной кампании сейчас и лично увидеть все, что там происходит. Как руководитель ЦИК она должна это увидеть и высказать свое мнение обо всем", - сказал Рыбаков.

Санкт-Петербургский избирком 27 июня обратился в городскую прокуратуру и Следственный комитет в связи с нарушениями закона, выявленными при проверке работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) Академическое, Ржевка, Сампсониевское, Сергиевское. Также рабочая группа, состоящая из представителей Центризбиркома и ГИК Петербурга, посетила ИКМО города, на которые поступили жалобы о нарушениях. Как ранее заявил ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко, были направлены обращения в правоохранительные органы еще по двум комиссиям округов Красненькая речка и Екатерингофский, однако, по его словам, на подавляющем большинстве из проверенных комиссий не было выявлено никаких нарушений.

В понедельник зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что в ЦИК не видят поводов для отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. По его словам, большинство комиссий города работает в штатном режиме.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 109 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.