Путин 3 июля примет верительные грамоты новых послов в РФ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду примет верительные грамоты новых послов в РФ. Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, на церемонию приглашены 18 руководителей диппредставительств в Москве.

В числе послов, которые прибудут Кремль, - дипломаты из Белоруссии, Турции, Киргизии, Афганистана, Кореи.

В этом году Путин принимает верительные грамоты послов впервые. Последняя такая церемония прошла в октябре 2018 года.

Торжественная церемония вручения верительных грамот президенту проходит примерно один раз в несколько месяцев в Большом Кремлевском дворце и символизирует официальное начало работы новых послов иностранного государства в России. Президент, как правило, обращается к дипломатам с приветственной речью, а затем кратко общается с ними за бокалом шампанского.