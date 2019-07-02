Делегации России и Турции настроены на сотрудничество в рамках ПАСЕ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Национальные делегации России и Турции готовы к конструктивному взаимодействию в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявила во вторник журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафой Шентопом.

"Мы обсуждали не только весь комплекс двусторонних отношений, но и взаимодействие и координацию наших усилий на международных парламентских площадках, в том числе мы настроены на конструктивное взаимодействие национальных делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Там много что нужно менять", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что парламентские связи России и Турции существенно активизировались за последнее время и приобрели новое качество.

По окончании встречи Матвиенко и Шентоп подписали регламент двусторонней межпарламентской комиссии высокого уровня. "Это не просто подписание некоего формального документа, это комиссия высокого уровня. Это говорит о том, что наше парламентское сотрудничество выходит на качественно новый уровень", - отметила спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что сотрудничество между Федеральным собранием и турецким парламентом будет находиться под личным контролем спикеров обеих палат российского парламента и главы парламента Турции. "Мы будем встречаться втроем, мы будем определять перспективы взаимодействия. Я думаю, что это некий исторический этап в развитии российско-турецкого парламентского сотрудничества", - сказала Матвиенко.

В свою очередь Мустафа Шентоп рассказал, что Турция с удовлетворением восприняла решение о восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ. "Мы с огромным удовлетворением встретили разрешение кризиса с участием российских парламентариев в работе ПАСЕ", - сказал он.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Как сообщил журналистам глава группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс, Россия остается в ПАСЕ "как полноценный участник, без всяких ограничений". Категорически против возвращения России в организацию выступала делегация Украины, а также страны Прибалтики, Грузия и Польша.