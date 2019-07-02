Путин ждет действий губернаторов после прямой линии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал несколько рекомендаций губернаторам после прямой линии. Они содержатся в перечне поручений главы государства, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

Так, правительству Оренбургской области надлежит обеспечить "проведение капитального ремонта и оснащение необходимым оборудованием школы, расположенной по адресу: Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Трудовое, ул. Персиянова, д. 20". Доклад об исполнении Путин ждет до 1 ноября от временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Также высшие должностные лица в регионах должны "обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества, в том числе с использованием технологий водоподготовки, разработанных акционерным обществом "Корпорация "Московский институт теплотехники".

Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" к главе государства обратилась жительница села Каскара Мария Кузнецова с проблемой водоснабжения населенного пункта. Она рассказала, что жители вынуждены брать воду в соседних селах, но в последнее время они были лишены и этой возможности, поэтому закупали бутилированную воду в Тюмени. Президент признал, что миллионы жителей России не имеют доступа к чистой воде, и напомнил, что создана целая программа по обеспечению доступа к чистой воде. Федеральный проект "Чистая вода" является одним из подразделов нацпроекта "Экология", который разработан во исполнение майского указа президента.

Кроме того, после прямой линии губернаторам следует "принять меры по обеспечению медицинских работников жилыми помещениями, предусмотрев в бюджетах субъектов РФ средства на эти цели" и "обеспечить своевременное проведение закупок лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан и оперативное направление информации о закупленных лекарственных препаратах и их остатках в медицинские и аптечные организации". На выполнение этих поручений президент дал срок до 1 декабря.