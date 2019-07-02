Делегация РФ: комиссия ООН должна объективно оценивать ситуацию в Сирии

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии должна руководствоваться в своей деятельности принципами объективности и беспристрастности. Об этом заявил во вторник на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Он выступил на сессии от имени российской делегации в ходе интерактивного диалога с Комиссией. "Хочу призвать Комиссию руководствоваться в своей работе принципами объективности и беспристрастности", - сказал Умаров, подчеркнув, что "только так можно внести вклад в реальное обеспечение прав человека в Сирии". Комиссии нужно сосредоточиться "на мерах по восстановлению межрелигиозного и межэтнического согласия в Сирии, созданию условий для нормализации экономической ситуации, возвращению перемещенных лиц в места постоянного проживания".

Министр позитивно оценил тот факт, что Комиссия уделяет внимание людям, которые были обманом или угрозами вовлечены в ряды террористических группировок. "Мы пережили нашествие терроризма и экстремизма в прошлые десятилетия, - отметил Умаров. - Мы помогаем и будем помогать тем, кто всерьез намерен вернуться к нормальной жизни". Он напомнил, что уже "сотни людей были возвращены в Россию, в том числе и в Чечню, из игиловского плена" [ИГИЛ, "Исламское государство Ирака и Леванта", запрещена в РФ - так до 2014 года называлась террористическая организация, известная сейчас под названиям "Исламское государство"].

Напомнив о масштабном гуманитарном и экономическом содействии САР со стороны России, министр отметил, что в этот процесс вовлечены не только государственные, но и общественные институты. В качестве примера он сослался на деятельность негосударственного Фонда Ахмат-Хаджи Кадырова, оказывающего помощь нуждающимся сирийцам. "Призываем всех доноров, государственных и частных, подключиться к программам оказания помощи истерзанной войной стране", - заключил Умаров.

Совет ООН по правам человека рассмотрит на 41-й сессии (24 июня - 12 июля) ситуацию почти в 30 странах, в том числе на Украине, в Венесуэле, Мьянме, Судане, Демократической Республике Конго и Бурунди. Участники форума обсуждают также такие актуальные темы, как поощрение и защита прав человека, правозащитные аспекты деятельности транснациональных корпораций, проблематика внесудебных казней, соблюдение права на свободу слова и мирных собраний.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году. В его составе - 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в этом году не входит в СПЧ, но активно участвует в его работе.