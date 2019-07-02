Российский сенатор назвал отказ Киева допускать наблюдателей ПАСЕ желанием хлопнуть дверью

ТАСС, 2 июля. Решение спикера Верховной рады Андрея Парубия отозвать приглашение Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) направить наблюдателей на досрочные парламентские выборы на Украине ничто иное как попытка погромче хлопнуть дверью на прощание. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"То, что Парубий решил поступить таким образом - это попытка хлопнуть погромче дверью перед уходом. Этой Раде осталось меньше трех недель. Видимо, напоследок хочется о себе напомнить", - сказал он.

По мнению Джабарова, участие или неучастие в качестве наблюдателей на выборах для такого института, как ПАСЕ, не принципиально. "Их позиция не имеет такого значения. Куда более важно присутствие наблюдателей от ОБСЕ", - отметил сенатор.

"Честно говоря, будут представители ПАСЕ на украинских выборах или не будут, я думаю, что ничего от этого не изменится. Мы понимаем, что все будет зависеть от того, кто придет в парламент", - добавил он.

О решении председателя Верховной рады отозвать приглашение Парламентской ассамблее Совета Европы направить наблюдателей на досрочные парламентские выборы, которые пройдут на Украине 21 июля, во вторник сообщил глава украинской делегации в организации Владимир Арьев.