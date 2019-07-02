Лавров проведет встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии

ООН, 2 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве на этой неделе. Об этом заявил во вторник в беседе с журналистами заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.

"Не знаю точно, какая у него [Гейра Педерсена] программа, но, разумеется, будут встречи с руководством министерства иностранных дел, - отметил он. - Мы принимаем его очень доброжелательно, и с ним идут разговоры на самом высоком уровне".

Ранее сам спецпосланник сообщил, что планирует на текущей неделе посетить Москву.

"На самом деле у нас диалог [по Сирии] не прекращается ни с ООН, ни с региональными представителями, ни с американцами, - добавил Сафронков. - Диалог идет постоянно".