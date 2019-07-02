Эксперты: кандидаты в губернаторы Петербурга не смогли использовать муниципальный ресурс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Большинство выдвинутых кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга не смогли полностью использовать муниципальный ресурс и собрать необходимое количество подписей депутатов, чтобы пройти муниципальный фильтр. При этом опрошенные ТАСС эксперты уверены, что у каждого выдвинутого кандидата была возможность собрать необходимые подписи.

При подаче документов в горизбирком Петербурга только четыре кандидата представили количество подписей, превышающих установленный минимум - 155 подписей (эта цифра рассчитывалась, исходя из общего числа депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга - 1550). Всего документы о выдвижении подали 28 кандидатов, из них документы для регистрации представили 11 человек, ими собрано 1004 подписи.

"Удивил момент, что в Петербурге не выбраны все подписи муниципальных депутатов, которые можно было выбрать. При этом видно, что в городе есть разные политические силы, но они не активизировали данный ресурс. Почему-то есть невостребованные подписи", - отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Препятствий не было

Санкт-Петербург - не первый регион, в котором применяется процедура муниципального фильтра. При этом эксперты уверены, что в Петербурге муниципальный фильтр не стал каким-то отсекающим фактором, который помешал бы депутатам при желании собрать подписи.

"Тактика работы с муниципальными депутатами, сбора подписей и даже тактика договоренностей кандидатов, чтобы все могли собрать эти подписи, реализовывалась в других регионах, и я не могу сказать, что здесь (в Петербурге - прим. ТАСС) были какие-то непреодолимые препятствия к этому", - уверен Кирьян.

Учредитель АНО "Петербургский GR клуб" Игорь Сопов подчеркнул, что любой кандидат мог обратиться к муниципальному депутату и, придя в муниципалитет, обсудить возможность поддержки. "Депутаты муниципальных округов обладают определенным электоральным потенциалом. Это люди, которые прошли не одну выборную кампанию и понимают, кто из кандидатов может отвечать потребностям города", - считает он.

Кто прошел фильтр

В число кандидатов, сдавших документы в горизбирком, вошли врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов - он подал документы как самовыдвиженец и сдал в горизбирком 162 подписи из 108 муниципальных округов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", собравшая 162 подписи из 106 муниципальных округов города, Владимир Бортко от КПРФ, который 28 июня сдал 161 подпись из 108 муниципальных округов города. Михаил Амосов (партия "Гражданская платформа") также смог собрать необходимое количество подписей - 160, представляющих 106 муниципальных советов.

Кандидату от ЛДПР Олегу Капитанову по итогу сбора подписей до порога не хватило шести подписей, оставшиеся шесть кандидатов не собрали и половины от необходимого минимума.

Избиратели ждут программ

Политологи ожидают, что после сдачи необходимых документов для регистрации претенденты на пост губернатора Петербурга начнут более активно рассказывать о своих программах.

"Я пока не наблюдаю очень сильной медийной и избирательной активности со стороны тех, кто претендует на пост главы города. Не слышно альтернативных программ. Кандидаты напоминают о себе, когда проходят какие-то мероприятия, но не видно плана действий на губернаторской кампании", - отметил Кирьян.

Эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов ожидает, что активность начнется после официальной регистрации кандидатов. "Интересно, какой разговор по сути будет во время предвыборной кампании. Думаю, избирателям это тоже интересно - им скандалы мало нужны, им нужно обсуждение проблем, чтобы их фиксировали и было понятно, как их будут решать. Ясность появится, когда мы увидим окончательный список. Я думаю, человека 4-5 будут в окончательном избирательном списке", - предположил он.

По мнению политолога, в ходе предвыборной кампании могут появиться общественные идеи, которые будут в дальнейшем восприняты будущим главой города.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.