Ирландия будет нормализовывать отношения России с ЕС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Коувени провели во вторник обстоятельные переговоры: обсудили отношения между РФ и ЕС, внутриукраинский кризис, Иран и даже стратегическую стабильность. Широкий набор тем вполне объясним, учитывая, что российско-ирландских встреч на министерском уровне не было почти семь лет.

В начале беседы Коувени даже посетовал, что чаще всего занимается Brexit. Между тем, констатировал Лавров, в отношениях между Москвой и Дублином отсутствуют нерешенные вопросы, а товарооборот, вопреки санкциям, в прошлом году достиг порядка двух миллиардов долларов, что на треть превышает показатель 2017 года.

Нормализация и оживление

Министры говорили о диалоге РФ и ЕС и в контексте внутриукраинского кризиса. "Подробно рассказали ирландским коллегам о том, как мы видим преодоление украинского кризиса на основе полного и неукоснительного выполнения договоренностей, которые закреплены в минском Комплексе мер от февраля 2015 года и в последующих договоренностях в рамках "нормандского формата" и Контактной группы", - отметил Лавров.

Ирландский министр выразил намерение способствовать нормализации диалога между Москвой и Брюсселем. "Со временем мы хотим добиться нормализации отношений между Россией и ЕС. Это, конечно, непросто, но мы стремимся к этому, - сказал он. - Как члены союза, мы [Ирландия] считаем, что налаживание диалога отвечает как интересам ЕС, так и интересам России".

По словам Коувени, это оживит двустороннюю торговлю.

Кроме того, стороны обсудили намерение Ирландии баллотироваться в непостоянные члены СБ ООН на период 2021-2022 годов. Лавров проинформировал коллегу о контактах лидеров РФ и США на саммите в Осаке в свете вопросов стратегической стабильности, а Коувени рассказал, что происходит с Brexit. По двум последним темам министры не стали раскрывать деталей перед журналистами.

Помнить об обязательствах

Представители СМИ попросили прокомментировать превышение Ираном уровня запасов урана в 300 кг. В этой связи Лавров напомнил и об обязательствах европейских участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Ситуацию стоит рассматривать комплексно, а не вырывать из общего контекста решение Тегерана.

"Когда США запретили практически всем остальным покупать у Ирана нефть, европейцы в прошлом году в Вене, а затем и в Нью-Йорке вызвались сформировать механизм, который позволит Ирану и нефть продавать беспрепятственно, и деньги за это получать, - обратил внимание министр. - Такой механизм [финансовых расчетов INSTEX европейцы] создавали почти год, объявили о его создании пару месяцев назад, но совсем не для обслуживания торговли нефтью, а только для гуманитарных поставок, не подпадающих под американские санкции, и только для членов ЕС. Но и с этими оговорками механизм до сих пор не обслужил ни одну транзакцию".

Вместе с тем Москва призвала Тегеран проявлять выдержку и соблюдать ключевые положения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ.

Коувени отметил, что, хотя нарушение Ираном обязательств по ядерной сделке помешает усилиям Евросоюза, Брюссель предпринимает коллективные действия "по сохранению соглашения в том числе в политическом плане, несмотря на позицию США".