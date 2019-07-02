Посольство РФ в Чехии напомнило о неудобствах для россиян из-за проблем в авиасообщении

ПРАГА, 2 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии обратило внимание, что ограничения на полеты российских авиакомпаний в Чехию затронули сотни россиян. Об этом говорится в комментарии дипломатического представительства, который в качестве реакции на сделанное ранее заявление МИД Чехии по возникшей проблеме был размещен во вторник вечером в Facebook.

"Поддерживаем настрой чешской стороны на урегулирование проблем, возникших в авиасообщении между Россией и Чехией, - отмечается в документе. - Одновременно в свете трудностей, возникших у пассажиров на российско-чешском направлении из-за разногласий авиационных властей двух стран, вызывает определенное недоумение акцент, сделанный в заявлении МИД Чехии от 2 июля 2019 года на неудобствах исключительно для граждан Чешской Республики".

Возникшие во вторник ограничения в двустороннем авиасообщении затронули сотни граждан России, а также других государств, включая Китай, Японию и Южную Корею. "Рассчитываем, что совместными усилиями чешских и российских авиационных властей эта ситуация будет преодолена в кратчайшие сроки в целях избавить авиапассажиров вне зависимости от их гражданства от связанных с ней неудобств и предотвратить повторение подобных случаев", - подчеркивается в комментарии.

МИД Чехии ранее заявил о неудобствах для пассажиров авиарейса компании Czech Airlines, которому не было дано разрешение на пролет транссибирским транзитом по маршруту Прага - Сеул. Временное ограничение полетов российских авиаперевозчиков явилось ответной мерой со стороны Минтранса Чехии, подчеркнуло ведомство.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот", согласно решению авиавластей Чехии, сократил во вторник число рейсов из Москвы в Прагу с шести до двух. По данным источника ТАСС, решение чешской стороны ограничить полеты российских авиакомпаний было связано с тем, что авиационные структуры двух стран не смогли договориться и согласовать перелет самолета Czech Airlines из Праги в Сеул по транссибирскому маршруту.