Лавров и генсек ОИС обсудят ситуацию в Персидском заливе и двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в среду переговоры с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Ахмедом аль-Усаймином, который находится в российской столице с рабочим визитом.

Как отмечается в комментарии российского дипведомства, стороны обсудят вопросы поступательно развивающихся отношений между Россией и ОИС. Глава МИД РФ и генсек организации рассмотрят продвижение политического диалога, чтобы обеспечить большее взаимопонимание сторон и сближение позиций по ключевым международным и региональным проблемам, а также работу по противодействию терроризму.

Лавров и аль-Усаймин также затронут обострившуюся обстановку в зоне Персидского залива и необходимость недопущения возникновения там вооруженного противостояния. Кроме того, состоится обмен мнениями о международном содействии урегулированию конфликтов в странах ОИС: Сирии, Ливии, Йемене, Афганистане и Судане. В ведомстве добавили, что стороны обсудят проблематику палестино-израильских отношений и Иерусалима, а также продвигаемые в регионе идеи, предполагающие отказ от двугосударственного решения палестинской проблемы и отход от международно-правовой базы ее урегулирования.

В рамках нынешнего визита, как отмечает МИД РФ, у генсека ОИС также запланирована беседа с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Межцивилизационный диалог

В МИД РФ отметили, что культурные и гуманитарные обмены, религиозный и межцивилизационный диалог являются перспективными направлениями отношений России и Организации исламского сотрудничества. Координатором общественных инициатив и проектов в этих сферах в России выступает Группа стратегического видения "Россия - исламский мир", которую возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так, в мае прошлого года в Казани состоялся X Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit", задачей которого является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Как напомнили в МИД РФ, генсек ОИС участвовал в работе этого саммита. А в апреле нынешнего года в столице Татарстана прошел форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества "Молодые дипломаты: с оптимизмом в будущее" в рамках XI Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit".

В дипведомстве подчеркнули, что РФ и ОИС объединяет приверженность принципам равенства и справедливости в межгосударственных отношениях, мирному урегулированию конфликтов и споров на правовой основе.

"Для нас очевидна необходимость решительного и последовательного противостояния действиям и идеологии террористов, объединения для этого усилий всего международного сообщества", - отметили в МИД РФ.

ОИС является крупнейшей после ООН международной организацией, которая объединяет 57 стран. Решение о ее создании было принято на встрече лидеров мусульманских стран в сентябре 1969 года в Марокко. Российская Федерация с 2005 года взаимодействует с ней в качестве государства-наблюдателя.