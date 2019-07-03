Шесть партий представили в избирком списки кандидатов на выборы в Волгоградскую облдуму

ВОЛГОГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Документы со списками кандидатов для участия в выборах депутатов Волгоградской областной думы поступили в облизбирком на данный момент от шести политических партий, сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова.

"Накануне документы поступили от региональных отделений ЛДПР и "Коммунистов России". Ранее документы в избирательную комиссию предоставили представители "Единой России", Справедливой России, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и "Яблока", - сказала Кулешова.

Она отметила, что для регистрации кандидатам и партиям необходимо собрать подписи избирателей. Пять партий ("Единая Россия", ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), а также выдвинутые ими кандидаты освобождены от сбора подписей избирателей на выборах депутатов Волгоградской обдумы.

Выборы в Волгоградскую областную думу шестого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Нынешний созыв облдумы, в который входят 38 депутатов, был избран 14 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. Парламент избирается по смешанной системе - 19 депутатов избрано по единому избирательному округу (партийным спискам) и 19 депутатов - по одномандатным избирательным округам. По итогам последних выборов в областную думу прошли четыре политические партии: "Единая Россия" (32 депутата), КПРФ (три), "Справедливая Россия" (два), ЛДПР (один).

В единый день голосования, 8 сентября, в Волгоградской области также пройдут выборы губернатора региона. В настоящее время шесть политических партий выдвинули своих кандидатов на этот пост.