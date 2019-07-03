Сотрудники ЦИК РФ снова проверят муниципальные комиссии Петербурга на нарушения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что комиссия снова направила своих сотрудников в Санкт-Петербург для проверки работы местных муниципальных избирательных комиссий и выявления нарушений. Об этом он сообщил в ходе заседания ЦИК в среду.

"ЦИК вновь направил сотрудников аппарата [в Санкт-Петербург] для того, чтобы на месте оценивать действия той или иной комиссии. Чтобы вместе с горизбиркомом Петербурга, вместе с правоохранительными органами вырабатывать меры, которые позволят нам иногда принуждать к действию и выполнять закон", - сказал Булаев.

По его словам, ЦИК в среду утром направил телеграмму прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой еще раз рассмотреть действия или бездействия муниципальных комиссий. "Мы направили эту телеграмму, и нам представляется важным дать правовую оценку чем быстрее, тем лучше вот тому, что происходит в комиссиях", - уточнил Булаев.

Горизбирком 27 июня обратился в городскую прокуратуру и СК в связи с нарушениями закона, выявленными при проверке работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) Академическое, Ржевка, Сампсониевское, Сергиевское. Также рабочая группа, состоящая из представителей Центризбиркома и горизбиркома, посетила ИКМО города, на которые поступили жалобы о нарушениях. Как ранее заявил ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко, были направлены обращения в правоохранительные органы еще по двум комиссиям округов Красненькая речка и Екатерингофский, однако, по его словам, в подавляющем большинстве проверенных комиссий не было выявлено никаких нарушений.

Глава петербургского избиркома Виктор Миненко потребовал от руководителей территориальных комиссий взять под жесткий контроль соблюдение ИКМО принятых решений о процедуре назначения выборов. Он отмечал, что в абсолютном большинстве подготовка к выборам ведется открыто, но действия некоторых муниципальных советов и ИКМО привели к нарушениям избирательных прав.

В понедельник Булаев сообщил, что в ЦИК не видят поводов для отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. По его словам, большинство комиссий города работает в штатном режиме.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 109 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.