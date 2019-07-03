Путин принимает верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В этом году российский лидер впервые принимает верительные грамоты послов. Последняя такая церемония состоялась в октябре 2018 года.

Верительные грамоты главе государства вручают послы из Демократической Республики Конго, Сьерра-Леоне, Бразилии, Эфиопии, Белоруссии, Никарагуа, Турции, Хорватии, Киргизии, Намибии, Мавритании, Афганистана, Греции, Кипра, Южной Кореи, Коста-Рики, Сейшельских Островов и Ботсваны.

Торжественная церемония вручения верительных грамот президенту проходит один раз в несколько месяцев и символизирует официальное начало работы новых послов иностранных государств в России. Президент, как правило, обращается к дипломатам с приветственной речью, а затем кратко беседует с ними за бокалом шампанского.