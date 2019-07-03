Милонов опроверг давление на ЛДПР и призвал не учить Петербург "нормам хорошего тона"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга никак не мешали представителю от партии ЛДПР Олегу Капитанову собирать подписи муниципальных депутатов и выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах губернатора города. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Санкт-Петербурга единоросс Виталий Милонов в открытом письме к руководству ЛДПР, где он также попросил представителей партии не учить город "нормам хорошего тона".

Выдвинутый от партии ЛДПР для участия в выборах губернатора Олег Капитанов принял предложение врио губернатора Петербурга Александра Беглова возглавить городской комитет по межнациональным отношениям. Ранее он не смог предоставить необходимое количество подписей муниципальных депутатов для регистрации в качестве кандидата. Позже вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в открытом письме обвинил власти Петербурга в том, что они "отсекают" неугодных кандидатов с помощью муниципального фильтра, а лидер партии Владимир Жириновский отметил, что Капитанов принял решение под давлением.

"Здесь дело кроется не в коварстве абстрактной власти, а в уровне электоральной поддержки и представленности вашей партии. При всем уважении к личности основателя ЛДПР, в северной столице нет ярких политиков и спикеров, способных хоть частично нести в себе харизму Владимира Вольфовича [Жириновского, лидера ЛДПР] под знаменем ЛДПР, - говорится в письме Милонова, поступившем в ТАСС. - Хотелось бы, чтобы в ЛДПР помнили об этом и не пытались учить целый город нормам хорошего тона "по-жириновски".

По словам Милонова, несмотря на назначение в комитет, Капитанов все равно мог продолжать собирать подписи за свое выдвижение. "В ряде субъектов, где в прошлом году проходили выборы глав регионов и где кандидаты от ЛДПР занимали достойные и даже победные места, таких сложностей не возникало", - отметил он, однако добавив, что на прошлых выборах градоначальника кандидат от ЛДПР набрал довольно скромную цифру голосов петербуржцев.

Милонов также подчеркнул, что Санкт-Петербург - это не рядовой регион. "Мы - имперский город со своими традициями, мифологией и отдельным сознанием. В Петербурге - Ленинграде не очень любят, когда посторонние касаются святых для нас вещей - войны, блокады, культурного и исторического наследия", - подчеркнул он в письме.

Единственно правильное решение

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян в беседе с ТАСС также выразил мнение, что решение Капитанова было принято исходя из реальной ситуации. "Вполне возможно, что его штаб оценил, насколько велики шансы выиграть выборы и решил, что если поступает предложение [о назначении в комитет], то лучше его принять", - сказал собеседник агентства.

Петербургский политолог Сергей Григорьев также высказал мнение, что Капитанов сам принимал решение о переходе в городскую администрацию и на него не оказывалось давление. "Мне кажется, что никому, кроме Капитанова, не была так хорошо понятно та ситуации, которая произошла - он четко понимал, что не пройдет муниципальный фильтр и как он сам, так и партия ЛДПР не имеют такой электоральной поддержки, чтобы пойти на выборы губернатора", - сказал Григорьев.

Выборы в Петербурге

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

При подаче документов в горизбирком Петербурга только четыре кандидата представили количество подписей, превышающих установленный минимум - 155 подписей (эта цифра рассчитывалась, исходя из общего числа депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга - 1550). Всего документы о выдвижении подали 28 кандидатов, из них документы для регистрации представили 11 человек, ими собрано 1004 подписи.