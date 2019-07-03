Посол РФ: Москва и Ватикан разделяют позиции по урегулированию кризисных ситуаций

ТАСС, 4 июля. Россия и Ватикан разделяют позиции в отношении подходов к урегулированию многих кризисов, а добрая атмосфера межгосударственных отношений содействует межцерковным контактам. Об этом ТАСС заявил посол России в Ватикане Александр Авдеев накануне визита президента РФ Владимира Путина и его встречи с Папой Римским Франциском, которая состоится в четверг.

"У России и Ватикана близкие позиции по урегулированию кризисных ситуаций во многих горячих точках. Мы строим политический диалог так, чтобы эффективно противостоять рискам и угрозам нашего времени - терроризму, наркотрафику, гонке вооружений, бедности", - сказал дипломат. По его словам, высокий уровень отношений между государствами способствует развитию межцерковного диалога. "Этот диалог идет на основе уважения друг к другу, признания равенства, невмешательства во внутренние дела. Есть общее понимание, что крупные проблемы, которыми живет сегодня христианская цивилизация, могут быть решены, в том числе при условии хорошего межцерковного и межконфессионального взаимодействия", - указал Авдеев.

Посол отметил и доброжелательность в личных отношениях Франциска и Путина, которые будут встречаться в третий раз. "Личностные отношения лидеров базируются в основном на симпатии и близости мировоззренческих взглядов. Здесь как раз тот самый случай, когда главы России и Ватикана испытывают большое уважение друг к другу и понимают благотворность и полезность для сегодняшнего мира добрых российско-ватиканских связей", - подчеркнул дипломат. Он особо отметил успешное развитие двусторонних отношений и сотрудничества в разных областях, таких как внешнеполитический диалог, наука, медицина, культура, гуманитарная помощь Сирии. "Папа Франциск неоднократно заявлял, что без участия России нельзя решить ни одной крупной международной проблемы", - напомнил он.

Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, среди тем предстоящей беседы Путина и Франциска - диалог Русской православной и Римско-католической церквей, ситуация в Сирии и на юге-востоке Украины. Ранее также стало известно, что понтифик на следующий день после встречи с российским президентом созывает в Ватикане верховных архиепископов, членов Постоянного синода и митрополитов Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ). В связи с этим Авдеев отметил, что "нынешнее руководство украинских униатов стремится политизировать свою паству". "А политизация и идеологизация веры, по мнению Ватикана, являются грехом. Что касается отношения Франциска к ситуации на Украине, то он постоянно подчеркивает необходимость строгого выполнения минских соглашений и прекращения боевых действий на востоке страны. Ватикан активно направляет значительную гуманитарную помощь на Украину, в том числе на Донбасс", - заключил Авдеев.