Рябков заявил, что предложения США по дипсобственности России были "попыткой оскорбить"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская сторона решительно отвергла предложение США относительно объектов дипломатической собственности РФ, которое предполагало возможность возвращения в здания дипломатов, но при обеспечении доступа туда представителей правительства США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

"Такая постановка вопроса свидетельствует о полном отсутствии чувства реальности и осознанной попытке оскорбить. Мы без эмоций это дело решительно отвергли. Мы требуем безусловного, безоговорочного возврата нашей собственности", - сказал Рябков, комментируя предложение Вашингтона.

По его словам, предложение заключалось в том, что Россия должна была дать согласие на свободное посещение объектов дипсобственности представителями американского правительства. Замглавы ведомства добавил, что нормализация функционирования дипломатических представительств стала бы реальным шагом к оздоровлению атмосферы отношений между странами.

В рамках применения целого ряда односторонних санкций и иных недружественных шагов в отношении Москвы Вашингтон в 2017-2018 годах закрыл ряд объектов российской дипломатической собственности на территории США. В их числе оказались генеральное консульство в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне, дачные комплексы в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

В мае 2019 года бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон на закрытой встрече с сотрудниками аппарата комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США сообщил, что Вашингтон предлагал Москве вернуть "один или два" объекта закрытой дипломатической собственности России на территории США, но эта инициатива была отвергнута Москвой в силу неприемлемости ряда условий, которыми ее обставили американские власти. По его словам, выдвинутые администрацией США условия предусматривали введение ограничений на то, когда и каким образом россияне могут получать доступ к данной собственности, и как будут перемещаться сотрудники дипломатических учреждений России.