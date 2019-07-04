Выборы главы Кабардино-Балкарии назначили на 3 октября

НАЛЬЧИК, 4 июля. /ТАСС/. Парламент Кабардино-Балкарии (КБР) в четверг единогласно принял решение о проведении выборов главы республики 3 октября.

"В целях реализации части 1 статьи 79 Конституции КБР, Закона КБР "О порядке избрания главы КБР депутатами парламента КБР" предлагается назначить голосование по избранию главы КБР депутатами парламента КБР на 3 октября 2019 года", - сказал на последнем пленарном заседании нынешнего созыва председатель комитета парламента региона по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Борис Мальбахов.

Как пояснили ТАСС в парламенте республики, выборы состоятся именно в октябре, так как в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы парламента республики нового созыва.

Согласно закону республики, глава КБР избирается парламентом из числа кандидатур, представленных президентом России.

В сентябре 2018 года 45-летний советник управления президента РФ по внутренней политике Казбек Коков указом президента был назначен врио главы КБР. На этой должности он сменил 63-летнего Юрия Кокова, который находился на посту главы Кабардино-Балкарии с 2013 года. Казбек Коков возглавил список кандидатов от партии "Единая Россия" в депутаты парламента КБР шестого созыва.