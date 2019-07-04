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Кризис на Украине

Эксперт: решение ЛНР восстановить мост в Донбассе говорит, кто реально стремится к миру

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что именно власти провозглашенной республики, а не Киев заботятся о жителях региона

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Инициатива руководства провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) собственными силами восстановить разрушенный мост в районе Станицы Луганской свидетельствует о том, что именно власти республики, а не Киев заботятся о жителях региона. Такую точку зрения высказал в беседе с ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Предложение главы ЛНР Леонида Пасечника и с точки зрения политической, и с точки зрения гуманитарной составляющей выглядит правильно и наглядно демонстрирует, кто реально стремится к миру в Донбассе, а кто - нет, - сказал он. - Проволочки и претензии украинской стороны к проекту Международного комитета Красного Креста торпедируют важную инициативу по улучшению жизни граждан и обеспечению их прав на социальное обеспечение, а также снижают возможность установления комплексных мер по укреплению взаимного доверия".

"Глава ЛНР в этой ситуации берет инициативу и показывает, что именно власти республики, а не Киев заботятся о жителях региона", - подчеркнул российский эксперт.

В четверг Леонид Пасечник дал поручение проработать вопрос о скорейшем восстановлении силами республики разрушенного моста через реку Северский Донец в Станице Луганской на линии соприкосновения сторон. Он отметил, что задача ЛНР заключается в том, чтобы "как можно быстрее помочь тысячам людей по обе стороны от линии соприкосновения, которые ежедневно мучаются на переходе".

На минувшей неделе в этом районе впервые с сентября 2016 года удалось развести силы и средства противоборствующих сторон.

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УкраинаКризис на УкраинеПасечник, Леонид Иванович
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