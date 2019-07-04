Кабмин не поддержал законопроект ЛДПР о смягчении "муниципального фильтра"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство не поддержало внесенный депутатами Госдумы от ЛДПР законопроект о смягчении так называемого муниципального фильтра на губернаторских выборах.

"Правительство РФ законопроект не поддерживает", - говорится в официальном отзыве кабмина, размещенном в думской электронной базе данных. Согласно документу, "предложения об изменении количественных критериев, установленных для поддержки кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ со стороны указанных лиц [муниципальных депутатов], целесообразно обосновывать конкретными данными правоприменительной практики, свидетельствующими о неэффективности действующего механизма".

Вместе с тем "пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных сведений относительно неэффективности действующего правового регулирования, данных правоприменительной практики, указывающих на проблемы правоприменения, то есть достаточного обоснования (статистических или иных данных) необходимости внесения в действующее законодательство РФ предлагаемых законопроектом изменений", указали в правительстве.

В начале апреля депутаты Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и Алексей Диденко внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о снижении максимального значения "муниципального фильтра" до 5%. Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя эту инициативу, отмечала, что ее появление дает возможность для обращения в региональные заксобрания с целью снизить "муниципальный фильтр" в тех субъектах, где в сентябре пройдут выборы.