В Форуме молодых дипломатов государств Евразии примут участие 35 делегатов из 15 стран

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Участие в VI Форуме молодых дипломатов государств евразийского пространства, который пройдет в Москве 10-11 июля в Центре международной торговли, примут 35 делегатов из 15 стран. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС председатель Совета молодых дипломатов при МИД РФ Константин Колпаков.

"Эта площадка действует уже с 2014 года. За последние пять лет она доказала свою жизнеспособность, нужность и уникальность в качестве площадки для общения молодых специалистов-международников. Помимо стран СНГ, государств евразийского пространства, таких как Абхазия и Южная Осетия, у нас в качестве наблюдателей присутствует Афганистан, присутствует Монголия. Всего в форуме примут участие 35 делегатов из 15 государств, - отметил Колпаков. - Участвуют также страны, с которыми идет активное взаимодействие в экономике и торговле. Это прежде всего Китай, Сингапур и Вьетнам. Это хорошо соотносится с темой нашего форума: "Пятилетие интеграции на Евразийском пространстве 2014-2019 - итоги и перспективы".

По словам организаторов мероприятия, в церемонии открытия примут участие главы комитетов по международным делам Госдумы и Совета Федерации Леонид Слуцкий и Константин Косачев и заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"В этом году у нас будет большая пленарная сессия, она пройдет 10 июля с привлечением большого количества экспертов в области, прежде всего евразийской интеграции. Также у нас будут закрытые сессии, посвященные узкой специализации дипломатов, - продолжил председатель Совета молодых дипломатов. - По итогам мероприятия планируется принятие декларации председательствующей стороны, то есть РФ. Мы исходим из того, что наш форум заложит хороший фундамент для проведения большого, уже третьего, Глобального форума молодых дипломатов, который должен состояться в сентябре".

В свою очередь директор департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии Данияр Турусбеков сказал на пресс-конференции, что комиссия в этот раз выступит соорганизатором мероприятия. Он также сообщил, что сейчас ведется работа над созданием Ассоциации молодых дипломатов ЕАЭС.