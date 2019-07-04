Переговоры между РФ и США по стратегической стабильности состоятся 17-18 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новый раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности на уровне замглавы МИД Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря Андреа Томпсон состоится 17-18 июля в Женеве. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Можем уже точно подтвердить дату встречи Рябкова и Томпсон - 17-18 июля в Женеве", - сказала дипломат.

Ранее Рябков, комментируя итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке, заявил, что Москва ориентируется на возобновление в ближайшее время диалога с США по стратегической стабильности на уровне экспертов.

Предыдущая встреча в формате Рябков - Томпсон состоялась 12 июня в Праге.