Захарова назвала юридически ничтожным запрет официальным лицам Сербии на въезд в Косово

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия считает юридически ничтожным решение самопровозглашенного Косова запретить въезд в край официальным лицам Сербии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из неизменной позиции в отношении суверенитета, территориальной целостности Сербии, мирного урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и считаем попытки введения подобных запретов, в теории или на практике, абсолютно юридически бессмысленными, ничтожными и не способствующими мирному решению имеющихся проблем", - сказала она.

Ранее власти самопровозглашенного Косова приняли решение о запрете въезда на территорию края всем официальным лицам из Сербии. Данная мера, по словам пресс-секретаря министра иностранных дел Косова Йетлира Зуберая, вызвана "гибридными угрозами, поступающими со стороны Сербии в отношении Косова, а также постоянной пропагандой и фальшивыми новостями о крае и его населении".