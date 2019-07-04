Путин прибыл на встречу с президентом Италии

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Торжественная церемония официальной встречи прошла во внутреннем дворе Квиринальского дворца - официальной резиденции президента страны. Во дворе был выстроен почетный караул.

Aurus президента России въехал в ворота дворца - их ширины едва хватило для проезда автомобиля, - и на противоположной стороне двора относительно крыльца сделал остановку. Путин вышел из машины и пешком прошел вдоль колоннады, где его и встретил Маттарелла. Президенты обменялись рукопожатиями и поднялись на крыльцо, где им сделал доклад начальник почетного караула.

Оркестр с приездом президента России исполнил государственные гимны двух стран.

Затем Путин и Маттарелла направились в сам дворец, где в зале Бронзино представили друг другу российскую и итальянскую делегации. Так, президента РФ сопровождают его помощник Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Владимир Мединский, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэнерго Александр Новак.

Президентский дворец

Свое название обширный дворцовый комплекс получил от одноименного римского холма, в свою очередь названного в честь античного бога войны Квирина. Дворец строился в XVI-XVIII веках при участии великих архитекторов Возрождения, таких как Бернини, Мадерно, Фонтаны. За многие века во дворце жили римские понтифики, Наполеон, короли и королевы объединенной Италии и все президенты послевоенного республиканского периода ее истории.

Среди парадных залов - тронный и Паолинская капелла, где одно время проходили конклавы по избранию римских понтификов. Дворец располагает великолепным внутренним садом, центральный фасад выходит на Квиринальскую площадь, в центре которой действует скульптурный фонтан Диоскуров, детей богов Зевса и Леды, обелиск в центре скульптуры привезен из мавзолея императора Августа.