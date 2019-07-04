Заместитель главкома ВМФ войдет в список "Единой России" на выборах в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ адмирал Александр Витко возглавит партийный список "Единой России" на выборах в Законодательное собрание Севастополя, за ним в списке идут действующий спикер городского парламента Екатерина Алтабаева и депутат Госдумы глава реготделения партии Дмитрий Саблин. Такое решение принято на конференции Севастопольского регионального отделения партии.

"Первая тройка, которая предложена президиумом генсовета партии: Александр Викторович Витко, Екатерина Борисовна Алтабаева, Дмитрий Вадимович Саблин", - сказал Саблин, представляя проект списка.

Он напомнил, что Витко командовал Черноморским флотом во время Крымской весны 2014 года. При нем началось восстановление флота.

Выступая на конференции, Витко отметил, что в городе предстоит сделать еще многое и для этого нужно прекратить конфликт между исполнительной властью и депутатами, который тянется уже несколько лет. "[Новый созыв Заксобрания Севастополя] надеюсь, положит конец раздорам, которые стали притчей во языцех в нашем любимом городе. Севастополь для меня, может быть, даже не просто вторая родина - все самые яркие для меня события связаны с Севастополем, начиная с образования моей семьи и заканчивая нашими совместными годами после "Русской весны". И если я что-то могу сделать для Севастополя, я сделаю", - сказал адмирал.

В четверг в Севастополе проходит конференция регионального отделения "Единой России", на которой был утвержден список кандидатов в парламент. Всего в списке 27 человек.

Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва пройдут 8 сентября. Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.