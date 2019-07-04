Слуцкий: делегация РФ в кулуарах ПА ОБСЕ активно контактирует с коллегами из Европы и США

ЛЮКСЕМБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Члены российской делегации в кулуарах 28-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) активно контактируют со своими коллегами из европейских стран, а также общаются с членами Конгресса США. Об этом журналистам в четверг рассказал член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Ассамблея - это хорошая возможность общения с представителями различных стран, включая и Соединенные Штаты. У нас [ранее] были встречи делегация на делегацию. Пока такая встреча не планируется. Тем не менее кулуарные контакты идут очень активно", - сказал он.

По словам Слуцкого, недавнее восстановление полномочий делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) укрепило ее позиции и на ПА ОБСЕ. "Все подходят, поздравляют, выражают чувство поддержки и желание вместе работать на площадке ПАСЕ", - сказал он, заметив, что многие депутаты входят в национальные делегации своих стран как в ПАСЕ, так и в ПА ОБСЕ.

"Мы продолжаем, работая и на площадке ПА ОБСЕ, и на других авторитетных международных форумах, оставаться в контакте со всеми политическими группами в ПАСЕ, с большим количеством национальных делегаций с тем, чтобы нам форсированно укрепить наши отношения в Парламентской ассамблее, так как выпады в адрес российской делегации все еще возможны", - пояснил глава комитета.

Он уточнил, что Россию с возвращением к работе в ПАСЕ поздравили некоторые члены делегаций. "Разумеется, не все. Это единичные депутаты, которые, не исключено, в ПАСЕ будут работать с нами вместе над животрепещущими европейскими вопросами, - сказал Слуцкий. - Здесь и французы, и австрийцы, и киприоты, из тех кого можно назвать смело, кто не скрывает своей позиции".

"И даже некоторые американские коллеги говорят о том, что это безусловная победа и официальной, и парламентской дипломатии", - продолжил Слуцкий. Говоря о членах Конгресса США Слуцкий заметил, что "с ними необходимо работать". "Мы к этой работе по-прежнему готовы, личные контакты мы продолжаем, просто не хотим подставлять тех конгрессменов, с которыми мы находимся в непрерывном контакте", - уточнил депутат. Среди делегации США на текущей сессии ПА ОБСЕ этих политиков нет, добавил Слуцкий.