Глава ВЦИОМ рассказал каким, по его мнению, будет преемник Путина

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уже сейчас ищет преемника, кто сможет "продолжить его дело", считает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Такое мнение он высказал в интервью "Российской газете" .

"Думаю, что он уже сейчас ищет среди политиков новой генерации того, кто сможет продолжить его дело... Это может быть человек поколения 40-50-летних, современный, динамичный, с опытом государственного управления. Но главное - с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует самостоятельностью России, ее суверенитетом и статусом великой державы ради заморских "печенек", - приводит газета слова Федорова.

Федоров выразил уверенность, что действующий президент не будет менять Конституцию "под себя" и напомнил, что еще в 2003 году Владимир Путин сказал, что намерен до окончания срока своих полномочий подготовить преемника и представить его стране.

Глава ВЦИОМ также выразил уверенность, что предполагаемый преемник президента "сможет не только управлять страной, но и достойно представлять Россию и отстаивать ее интересы в "концерте" великих держав". По мнению главы ВЦИОМ, новый президент будет достаточно ответственный, чтобы уберечь российский народ "от рисков новой большой войны, в которую вполне может вылиться нынешняя глобальная турбулентность".