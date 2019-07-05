Муниципальные депутаты Петербурга обвинили ЛДПР в дискредитации выборов губернатора

ТАСС, 5 июля. Депутаты муниципальных советов Санкт-Петербурга, представляющие партию "Единая Россия", написали обращение к вице-спикеру Госдумы от ЛДПР Игорю Лебедеву и лидеру партии Владимиру Жириновскому. В обращении они обвиняют представителей ЛДПР в попытке вмешаться в ход выборов губернатора Петербурга.

"Не имея на то никаких фактических оснований, вы обвиняете исполнительную власть города в каких-то попытках помешать кандидату вашей партии участвовать в избирательной кампании. Манипулировании нами‚ депутатами муниципальных советов. Считаем это безответственными и лживыми заявлениями", - говорится в обращении (имеется в распоряжении ТАСС).

Ранее ТАСС сообщал, что выдвинутый от партии ЛДПР для участия в выборах губернатора Олег Капитанов принял предложение врио губернатора Петербурга Александра Беглова возглавить городской комитет по межнациональным отношениям, позже он приостановил членство в ЛДПР. Для регистрации в качестве кандидата он не смог предоставить необходимое количество подписей муниципальных депутатов. Позже вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в открытом письме обвинил власти Петербурга в том, что они "отсекают" неугодных кандидатов с помощью муниципального фильтра, а лидер партии Владимир Жириновский отметил, что Капитанов принял решение под давлением.

По словам депутатов "Единой России", они пошли навстречу ЛДПР и по согласованию с руководством 113-и депутатов от "Единой России" отдали свои подписи в поддержку кандидата от ЛДПР Олега Капитанова. "Это был жест доброй воли и демонстрация готовности обеспечить качество выборов губернатора в Санкт-Петербурге. Олег Капитанов зарекомендовал себя как молодой и ответственный политик. Мы его поддержали", - говорится в обращении.

Авторы письма также попросили представителей ЛДПР принести извинения. "Вы позволяете себе жонглировать священными для каждого ленинградца и петербуржца понятиями. Это оскорбительно для каждого жителя города. За свои оскорбительные и лживые домыслы вы обязаны принести извинения нам, отдавшим подписи за кандидата от вашей партии, петербургскому отделению партии "Единая Россия", а главное, жителям Санкт-Петербурга", - говорится в письме.

Выборы в Петербурге

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

При подаче документов в горизбирком Петербурга только четыре кандидата представили количество подписей, превышающих установленный минимум - 155 подписей (эта цифра рассчитывалась, исходя из общего числа депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга - 1550). Всего документы о выдвижении подали 28 кандидатов, из них документы для регистрации представили 11 человек, ими собрано 1004 подписи.