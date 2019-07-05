Володин посоветовал единороссам спуститься с "политического подиума"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что единороссам необходимо спуститься с "политического подиума" и разговаривать с людьми, чтобы искать решение проблем, которые они поднимают.

"Спуститесь на землю и слушайте людей", - прокомментировал Володин в беседе с журналистами итоги политической конференции партии "Единая Россия", которая прошла в пятницу в формате совместного заседания высшего и генерального советов.

Он поддержал позицию председателя партии, главы правительства РФ Дмитрия Медведева, который в своем выступлении сказал, что "Единая Россия" должна быть открытой партией, а единороссы должны общаться с людьми.

"Поддерживаю Дмитрия Анатольевича. Правильно он сказал, что "Единая Россия" должна быть открытой партией, единороссы должны общаться с людьми, решать их проблемы", - подчеркнул спикер.

"Необходимо спуститься с политического подиума на землю, научиться разговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которые они поднимают. Это касается всех - и тех, кто избран во власть по одномандатным округам, и тех, кто прошел по партийному списку", - заключил он.