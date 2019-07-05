Встреча группы "Россия - Исламский мир" и ОИС может пройти осенью 2019 года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" и Организация исламского сотрудничества (ОИС) могут провести встречу в Саудовской Аравии осенью 2019 года. Об этом в пятницу сообщил ТАСС постоянный представитель РФ в ОИС Рамазан Абдулатипов.

"Я думаю, что встреча группы "Россия - Исламский мир" и ОИС состоится в этом году, в октябре - ноябре", - сказал он.

По словам Абдулатипова, подобный формат встреч позволяет хорошо выстраивать диалог между цивилизациями, культурами и конфессиями. Предварительная встреча уже была проведена в рамках визита генерального секретаря ОИС Юсефа Ахмеда аль-Усаймина в Москву 3-4 июля.

"Думаю, что также в ближайшее время будет подписано соглашение между Дипломатической академией МИД России и генеральным секретарем [Организации исламского сотрудничества] о подготовке кадров аппарата для секретариата ОИС", - сказал он, пояснив, что сроки подписания еще не определены окончательно и зависят от темпа переговоров между академией и ОИС.

Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" создана в 2006 году под руководством российского государственного и общественного деятеля, дипломата Евгения Примакова и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, после того как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. В группу входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.