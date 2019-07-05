Суд в КЧР снял список КПРФ с выборов в парламент по жалобе "Патриотов России"

ЧЕРКЕССК, 5 июля. /ТАСС/. Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) в пятницу по обращению региональной партии "Патриоты России" вынес решение о снятии списка КПРФ с выборов в Народное собрание КЧР, которые пройдут 8 сентября 2019 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее "Патриоты России" заявили, что на конференции КПРФ, в ходе которой был утвержден список кандидатов, присутствовало 56 делегатов, за утверждение списка проголосовало 27 человек, что является нарушением ФЗ "О политических партиях". По их данным, проголосовать должно больше половины кандидатов. Также "Патриоты России" указали на ошибку в количестве кандидатов от КПРФ - в списке указано 75, а по факту в списке содержится 72 имени. Кроме того, утвержденный список заверило лицо, не уполномоченное КПРФ.

"5 июля 2019 года Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики ... решил признать незаконным и отменить постановление избирательной комиссии Карачаево-Черкесии ... о списке кандидатов в депутаты Народного собрания (парламента) республики, выдвинутого региональным отделением КПРФ, обязать избирательную комиссию Карачаево-Черкесии отказать в регистрации списка", - сказала судья.

Ранее сообщалось, что список кандидатов на выборы в Народное собрание КЧР возглавил первый секретарь республиканского комитета КПРФ Кемал Бытдаев, также в тройке - секретарь Карачаево-Черкесского республиканского комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Народном собрании КЧР Исмель Биджев и действующий парламентарий, зампредседателя комитета Народного собрания по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, предпринимательству Сергей Ласков.

Нынешний созыв парламента КЧР, в который входят 50 депутатов, был избран 4 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов в парламент республики прошли пять политических партий: 37 депутатов от "Единой России", пятеро - от КПРФ, по три депутата от "Справедливой России" и "Патриотов России", двое - от ЛДПР.