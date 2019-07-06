МИД России: в США пытаются навредить результатам встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вашингтонские функционеры с помощью "Концепции по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" стараются не допустить нормализации отношений России и США после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД России.

"Термином "противодействие" неуклюже маскируется агрессивный наступательный подход. Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах. За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым "российским вмешательством" отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России, в том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ. Иначе говоря, в Вашингтоне, решая свои геополитические задачи, не прочь заодно получить коммерческую выгоду", - заявили в дипведомстве.

"Подобная официальная программа действий, изложенная высокопоставленным чиновником действующей администрации США, конечно, удручает. Она резко диссонирует с конструктивной тональностью недавней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Группы двадцати в Осаке. Очевидно, что влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, разрушить их еще больше", - добавили в министерстве.

В МИД РФ назвали "голосом из прошлого - из эпохи холодной войны" презентацию концепции, "само название которой говорит о том, что Агентство по международному развитию США вовсе не нацелено на создание на мировой арене атмосферы сотрудничества, а является инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки". "Содержание документа, в развязной форме пугающего тем, что Россия якобы пытается повсюду подорвать демократию, наводит на размышления относительно адекватности его авторов", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Со своей стороны не раз подтверждали открытость к выстраиванию конструктивного взаимодействия с США на основе равноправия и учета интересов друг друга. Однако злобная антироссийская пропаганда из Вашингтона, рвущегося к глобальному доминированию, сводит на нет эти усилия. Очень жаль", - заключили на Смоленской площади.

Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин в четверг представил в Париже документ под названием "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (Countering Malign Kremlin Influence). Концепция "отвечает на вызовы, связанные с негативным влиянием Кремля, путем создания экономической и демократической устойчивости стран [на которые оно направлено]", утверждается в документе, также опубликованном на сайте USAID.