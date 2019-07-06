Страны БРИКС обозначили единые принципы по разрешению конфликтов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Страны БРИКС поддерживают усилия ООН по урегулированию конфликтов в ближневосточном регионе и указывают на необходимость продолжать поиск консенсусных решений для урегулирования как новых, так и застарелых кризисов. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам консультативного совещания стран БРИКС на уровне спецпредставителей по Ближнему Востоку и Северной Африке, состоявшемся в Бразилиа 4-5 июля. Текст документа опубликован в субботу на сайте МИД РФ.

От России на встрече присутствовал спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Участники совещания условились провести следующее мероприятие в данном формате в РФ в рамках ее ротационного председательства в БРИКС в 2020 году. Они также согласились с целесообразностью проведения регулярных консультаций по Ближнему Востоку и Северной Африке на различных площадках, включая ООН, и подтвердили готовность к организации по мере необходимости неформальных встреч.

Поддержка усилий ООН

Относительно ситуации в Сирии заместители министров и специальные представители стран БРИКС вновь подтвердили свою решительную приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности этой страны.

"Они выразили убежденность в том, что сирийский конфликт не имеет военного решения, - сообщается в заявлении. - Они высказались в поддержку скорейшего создания Конституционного комитета в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и приветствовали в этой связи усилия спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена". Участники совещания призвали все стороны к имплементации Меморандума по Идлибу в полном объеме, включая соблюдение режима устойчивого прекращения огня и беспрепятственное обеспечение гуманитарной помощи. Они подтвердили международные обязательства своих стран по борьбе с терроризмом во всех его формах и подчеркнули фундаментальную важность постконфликтной реконструкции и восстановления Сирии.

В совместном заявлении отмечается, что страны БРИКС также настоятельно призывают все стороны ливийского конфликта немедленно прекратить любые боевые действия, дабы избежать эскалации насилия, и сотрудничать со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Саламе, Комитетом высокого уровня Афросоюза по Ливии и соответствующими международными и региональными заинтересованными сторонами в целях обеспечения мирного диалога и политического решения конфликта посредством ведомого ливийцами и принадлежащего самим ливийцам процесса в соответствии с Ливийским политическим соглашением и Планом действий ООН по Ливии.

"Они [участники совещания] высказались в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливии и подчеркнули критическую важность созыва ливийской национальной конференции в кратчайшие сроки в целях содействия национальному примирению и разработки дорожной карты переходного периода в Ливии и последующих выборов", - говорится в тексте документа.

В ходе встречи также была выражена серьезная озабоченность в связи с продолжающимся кризисом в зоне Персидского залива. Заместители министров и спецпредставители подтвердили свою поддержку урегулированию существующих разногласий путем переговоров и дипломатическими методами. Они подчеркнули необходимость продвижения в этой части мира позитивной и конструктивной повестки дня, при которой все государства региона совместно отвечали бы на общие вызовы и угрозы.

Поиск консенсуса

В ходе обсуждения ситуации в Судане была подчеркнута важность принципа невмешательства. Страны БРИКС призвали суданские стороны работать вместе в духе доброй воли в целях разработки всеобъемлющего консенсусного решения для осуществления политических преобразований, предусматривающего скорейшее создание гражданского правительства. "Заместители министров и специальные представители заявили о своей поддержке роли Африканского союза и Межправительственной организации по развитию в преодолении нынешнего кризиса, - отмечается в документе. - В данной связи они приняли к сведению соглашение о совместном управлении, достигнутое 4 июля 2019 года между Переходным военным советом и коалицией оппозиционных сил и предусматривающее создание Суверенного совета".

Участники консультаций также приняли к сведению недавние политические события в Алжире. Они выразили надежду на то, что результатом переходного периода станет гражданский договор, отвечающий социально-экономическим и политическим чаяниям республики.

Кроме того, представители стран БРИКС подтвердили свою полную поддержку предпринимаемым иракским правительством усилиям по восстановлению и развитию страны

Они также отметили, что конфликт в Йемене существенно сказывается на безопасности и стабильности в регионе, и усилия ООН являются ключевым фактором в его разрешении. Касаясь темы палестино-израильского конфликта, участники совещания указали на "необходимость новых креативных дипломатических усилий для достижения справедливого и всеобъемлющего урегулирования" на основе "двугосударственного решения" для израильтян и палестинцев.