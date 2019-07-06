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Делегация РФ не поддержит декларацию ПА ОБСЕ в случае принятия антироссийских резолюций

Как сообщил глава делегации Петр Толстой, речь идет о документах, предложенных украинскими и грузинскими парламентариями

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Делегация РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ не будет поддерживать итоговую декларацию ее 28-й сессии в случае, если будут приняты антироссийские резолюции. Об этом в субботу журналистам сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Для того, чтобы принять декларацию, должны быть одобрены резолюции. Пока абсолютно понятно, что они будут продавливать большинством и украинскую, и грузинскую резолюции. Мы будем возражать и в случае, если они будут комитетом [ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности] приняты, мы будем против декларации итоговой", - сказал Толстой.

На рассмотрении комитета, среди прочих, сейчас находятся два проекта резолюций, один из которых предложен украинской делегацией. Согласно тексту, ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета" и территориальной целостности Украины "в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную республику Крым, город Севастополь и морские районы". Кроме того, ассамблея, по мнению авторов, должна осудить якобы имеющую место незаконную оккупацию Крыма Россией, призвать РФ вывести свои силы с территории полуострова "и вернуть его под контроль правительства Украины".

Еще одна резолюция была предложена грузинскими парламентариями. В нее включен призыв к России отменить свое решение по признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Теги
АбхазияУкраинаГрузияРоссияЮжная ОсетияТолстой, Петр Олегович
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