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Косачев заявил, что России не следует снижать усилия по донесению миру своей точки зрения

Сенатор подчеркнул, что людям нужны альтернативные мнения

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия не должна отказываться от политики донесения миру собственной точки зрения. Такое мнение выразил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее британский МИД сообщил, что правительство Великобритании в течение ближайших трех лет выделит £18 млн ($22,5 млн) для борьбы с распространением недостоверной информации в странах Восточной Европы и на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан.

"Нам точно не нужно снижать усилия по донесению до мировой аудитории нашей точки зрения, ибо людям нужны альтернативные мнения, в том числе и тем 10%, кто пока ориентируется на "единственно верные" СМИ, вроде британских", - написал Косачев в Facebook.

По мнению сенатора, в связи с данным решением британского правительства следует ожидать скорых запретов против российских СМИ, а также "усиления поддержки "правильно" ориентированных журналистов во всем мире".

Британский министр иностранных дел Джереми Хант в преддверии Глобальной конференции по вопросу свободы прессы, которая пройдет в Лондоне 10-11 июля, обратил внимание на важность создания условий для беспрепятственной работы журналистов. По его мнению, лишь 10% населения мира имеют доступ к свободным средствам массовой информации.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссия
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