Москва на встрече глав МИД ОБСЕ поднимет вопрос о курсе США и НАТО на сдерживание России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российская делегация на неформальной министерской встрече ОБСЕ, которая пройдет 8-9 июля в Словакии, поднимет вопрос о курсе США и НАТО на сдерживание России. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье комментарии МИД РФ в связи с участием в мероприятии министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Ожидаем откровенной дискуссии о путях преодоления кризисной ситуации в сфере евробезопасности и нормализации межгосударственных отношений. Намерены поднять вопрос об опасном курсе США и их союзников по НАТО на военно-политическое "сдерживание" России, который проявляется в наращивании военного присутствия и инфраструктуры альянса, росте интенсивности его учений в приграничных с Россией регионах", - подчеркнули в дипведомстве.

"Считаем, что для деэскалации необходимо задействовать все имеющиеся инструменты, в том числе в полной мере использовать ОБСЕ, обладающую значительным потенциалом и способную служить площадкой для равноправного диалога и принятия решений по вопросам безопасности", - отметили в МИД.