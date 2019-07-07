Постпред РФ в Вене: Россия надеется, что уровень обогащения урана в Иране не превысит 5%

ВЕНА, 7 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что новый уровень обогащения урана в Иране не превысит 5%. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Иран повысил уровень обогащения [урана]. МАГАТЭ потребуется некоторое время, чтобы подтвердить и измерить новый уровень. Надеюсь, не более 5% вместо 3,67 в соответствии с СВПД", - написал Ульянов в Twitter.
#Iran increased the level of enrichment. It will take some time for IAEA to confirm and measure the new level. Hopefully no more than 5 per cent instead of 3,67 under JCPOA. No proliferation risk. Just another signal that Tehran expects the balance within #JCPOA to be restored.— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 7 July 2019
По его словам, угрозы для ядерного распространения нет. "Просто еще один сигнал, что Тегеран ожидает восстановления баланса в СВПД", - добавил постпред РФ.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%. В ближайшее время Тегеран намерен достичь 5% уровня обогащения урана, что необходимо для сооружения энергоблоков атомной электростанции "Бушер". По его словам, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.