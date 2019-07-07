Постпред РФ в Вене: Россия надеется, что уровень обогащения урана в Иране не превысит 5%

ВЕНА, 7 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что новый уровень обогащения урана в Иране не превысит 5%. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Иран повысил уровень обогащения [урана]. МАГАТЭ потребуется некоторое время, чтобы подтвердить и измерить новый уровень. Надеюсь, не более 5% вместо 3,67 в соответствии с СВПД", - написал Ульянов в Twitter.