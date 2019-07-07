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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Постпред РФ в Вене: Россия надеется, что уровень обогащения урана в Иране не превысит 5%

По словам Михаила Ульянова, угрозы для ядерного распространения нет

ВЕНА, 7 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что новый уровень обогащения урана в Иране не превысит 5%. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Иран повысил уровень обогащения [урана]. МАГАТЭ потребуется некоторое время, чтобы подтвердить и измерить новый уровень. Надеюсь, не более 5% вместо 3,67 в соответствии с СВПД", - написал Ульянов в Twitter.

По его словам, угрозы для ядерного распространения нет. "Просто еще один сигнал, что Тегеран ожидает восстановления баланса в СВПД", - добавил постпред РФ.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%. В ближайшее время Тегеран намерен достичь 5% уровня обогащения урана, что необходимо для сооружения энергоблоков атомной электростанции "Бушер". По его словам, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

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ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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