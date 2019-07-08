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Володин: конфликт с РФ нужен радикалам в Грузии, целью которых является свержение власти

Ситуация в Грузии продолжает ухудшаться, отметил также председатель Госдумы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Постоянное провоцирование конфликта с Россией нужно радикальным силам в Грузии, цель которых - свержение действующей власти. Об этом заявил в понедельник журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В Грузии ситуация продолжает ухудшаться. Постоянное провоцирование конфликта с Россией, дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель которых - свержение действующей власти", - сказал глава нижней палаты парламента РФ.

"Но в таком неприемлемом поведении нет ничего удивительного, поскольку действия радикалов направляются Госдепартаментом США и их марионеткой [экс-президентом Грузии] Михаилом Саакашвили, которые давно сделали русофобию основой всей своей политической деятельности", - констатировал Володин.

"Очевидно, что произошедшее недавно в грузинском парламенте и вчерашняя выходка - звенья одной цепи", - считает он.

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Володин, Вячеслав ВикторовичГрузияРоссияСаакашвили, Михаил НиколаевичПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегациейОскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
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