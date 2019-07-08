МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль с сожалением констатирует последствия сокращения Ираном обязательств по СВПД после одностороннего выхода США из сделки.

"Мы сейчас фиксируем эти последствия с сожалением. Российская дипломатия будет продолжать работу, - пообещал он. - Будем также ожидать результатов работы комиссии МАГАТЭ, которая будет собираться в ближайшие дни".

Представитель Кремля особо подчеркнул, что ситуация вызывает обеспокоенность. "Россия прежде всего имеет ввиду продолжать диалог и усилия на дипломатическом фронте, - добавил он. - Мы по-прежнему являемся сторонниками СВПД. Хочется напомнить, что именно российская сторона и президент Путин предупреждали о негативных последствиях, которые неминуемо наступят после того, как одно из государств-участников СВПД решило прекратить свои обязательства и вышло из сделки".

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что иранские власти с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД по ядерной программе и приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%. По его словам, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Арагчи также отметил, что "двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы" для разрешения сложившейся ситуации.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.