Глава Архангельской области опроверг сообщения о своей возможной отставке

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов опроверг сообщения о своей возможной отставке, распространенные в СМИ. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы региона, в ходе еженедельного оперативного совещания Орлов сказал, что планирует оставаться на своем посту до истечения полномочий.

Ранее в понедельник РБК со ссылкой три источника, близких к администрации президента, сообщил, что губернатор Архангельской области Игорь Орлов уйдет в отставку в рамках предстоящей ротации глав регионов.

"Я никуда не собираюсь, я с вами до конца положенного срока", - сказал Орлов на планерке.

Губернатор Архангельской области неоднократно опровергал сообщения о своей возможной отставке, которые появлялись в СМИ и telegram-каналах с конца прошлого года.

54-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года. Третьего февраля 2012 года депутаты областного парламента утвердили Орлова в должности губернатора Архангельской области на пять лет. В мае 2015 Орлов досрочно подал в отставку и при этом попросил у Владимира Путина разрешения баллотироваться вновь, президент назначил Орлова врио губернатора.

13 сентября 2015 года состоялись выборы губернатора Архангельской области, на которых Орлов с результатом 53,25% голосов одержал победу в первом туре. 14 января 2019 года в ходе пресс-конференции Орлов заявил журналистам, что не видит "оснований, чтобы не участвовать в выборах 2020 года".