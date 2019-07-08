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Дипломаты России и Сирии обсудили восстановление инфраструктуры арабской республики

В МИД России сообщили, что встреча состоялась по инициативе сирийской стороны

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад обсудили в понедельник укрепление двустороннего сотрудничества по восстановлению социально-экономической инфраструктуры арабской республики. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Как информировали в МИД, встреча состоялась по инициативе сирийской стороны. "Были рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского торгово-экономического сотрудничества в контексте задачи восстановления социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также создания условий для скорейшего возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам постоянного проживания", - сообщили в ведомстве.

Дипломаты также обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии, включая проблематику политического урегулирования и решительную борьбу с терроризмом.

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