Врио главы Башкирии Радий Хабиров не намерен участвовать в дебатах кандидатов

УФА, 8 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров не намерен участвовать в дебатах кандидатов на пост руководителя региона. Об этом он сообщил журналистам в понедельник в ЦИК республики после регистрации на сентябрьские выборы.

"За три или пять минут дебатов неужели человек обо мне больше узнает? Я, по-моему, общаюсь с людьми и утром, и вечером, и на улице, и везде, что еще нужно?", - аргументировал он свою позицию.

Также Хабиров отметил, что считает обоснованным назначение премьер-министра Башкирии, позиция которого вакантна с декабря 2018 года. "Тот опыт управления республикой, который у меня есть, говорит, что должен быть человек на должности премьер-министра, потому правда очень большой объем работы, и ее как-то нужно солидарно выполнять. А в отношении кандидата я еще не определился", - отметил он.

Выборы главы Башкирии пройдут в единый день голосования 8 сентября. Документы для участия подали 11 кандидатов, включая блогера Владимира Кобзева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предпринимателя Рафиса Кадырова ("Патриоты России"), бьюти-блогера Санию Тимасову (Российская экологическая партия "Зеленые"), главу Фонда развития городских проектов Уфы Владимира Барабаша ("Гражданская сила"), а также представителей Партии социальной защиты - Алексея Молокина, "Яблока" - Зульфию Гайсину, Российской социалистической партии - Рамилю Саитову.