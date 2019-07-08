Самовыдвиженцы на муниципальных выборах Петербурга пожаловались в суд на ИКМО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга зарегистрировал три иска к избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) "Новоизмайловское". Как сообщается в понедельник в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города, заявители просят обязать ИКМО принять их документы для участия в муниципальных выборах.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал три административных исковых заявления к избирательной комиссии муниципального образования "Новоизмайловское". За защитой избирательных прав обратились Андрей Стариков, Николай Никифоров и Максим Петров", - сказано в сообщении.

Истцы настаивают на том, что 26 июня они уведомили ИКМО о самовыдвижении на выборах депутатов муниципального округа Новоизмайловское в Санкт-Петербурге, 1 июля предоставили документы для регистрации кандидатур, однако им было отказано в принятии. В последний день подачи документов, 7 июля, помещение избирательной комиссии было закрыто.

"Истцы просят признать незаконными действия административного ответчика, обязать его принять документы, обратить решения суда к немедленному исполнению в силу того, что заседание избирательной комиссии по рассмотрению вопроса о регистрации кандидатур назначено 9 июля на 18:00 мск", - добавили в пресс-службе и отметили, что рассмотрение исков также назначено на 9 июля.

Позиция горизбиркома и ЦИК

Ранее сообщалось, что горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Также ГИК Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

Два ИКМО - "Сампсониевское" и "Сергиевское" - попытались через суд добиться отмены решения горизбиркома о продлении сроков приема документов кандидатов для участия в муниципальных выборах, но суд Петербурга встал на сторону ГИК и отказал в удовлетворении исков ИКМО.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 109 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.