Кандидатов в депутаты Госсобрания Марий Эл выдвинули 10 партий

ТАСС, 8 июля. Списки кандидатов в депутаты Государственного Собрания Марий Эл седьмого созыва представили 10 партий. Об этом в понедельник говорится в распространенном сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

"В выдвижении партийных списков кандидатов, а также кандидатов по одномандатным избирательным округам приняли участие 10 избирательных объединений", - говорится в сообщении.

В их число вошли реготделения партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Партия Роста", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными", Коммунистическая партия "Коммунисты России", Российская экологическая партия "Зеленые", "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу". Период приема документов для выдвижения партиями кандидатов в депутаты завершился в республиканском ЦИК 7 июля.

Всего по партийным спискам выдвинуто 348 человек. По одномандатным округам выдвинуто 217 представителей девяти партий. По данным на 8 июля, 24 кандидата выдвинулись и представили документы в окружные избирательные комиссии в порядке самовыдвижения по 18 одномандатным избирательным округам.

Непарламентские партии и кандидаты, выдвинутые от таких партий, либо в порядке самовыдвижения, будут собирать подписи в поддержку собственного выдвижения. Региональный ЦИК намерен подвести итоги регистрации 2 августа, выборы пройдут в единый день голосования - 8 сентября.