Политологи считают, что список кандидатов в губернаторы Петербурга достаточно разнообразен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Список из четырех зарегистрированных кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга представляет достаточно широкий общественный срез и дает возможность избирателям выбирать среди опытных политиков с различными взглядами, считают политологи и социологи, опрошенные ТАСС.

"В списке есть все, с точки зрения социологов: есть и молодые, и пожилые, и представители разных партий, есть женщина. Есть из кого выбирать", - сказала ТАСС социолог, старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала четверых кандидатов - Михаила Амосова, Александра Беглова, Владимира Бортко и Надежду Тихонову. Как сказал журналистам в понедельник глава петербургского избиркома Виктор Миненко, губернаторская кампания будет достаточно конкурентной, потому что четыре представителя имеют разные политические взгляды.

По мнению политологов, итоговый список кандидатов говорит о том, что звучавшие от некоторых политиков обвинения в отсеивании конкурентов от оппозиции с помощью муниципального фильтра не имеют под собой оснований. "О выборах стало известно не сегодня - с октября было понятно, что они будут, и за это время можно было проработать вопрос с муниципальными депутатами. Вопрос в том, насколько люди, которые подали заявление на участие в выборах, стремились собрать эти подписи. То есть, не была ли их цель - просто поучаствовать, а в итоге сказать, что их не пустили?", - предположил политолог, депутат законодательного собрания Ленинградской области Алексей Ломов.

При этом он отметил, что кандидатов могло быть больше. "Если математически рассчитать, то в окончательный список могли попасть шесть-семь человек, а получилось четыре. То есть, это два-три свободных места фильтра, которые могли бы занять иные кандидаты", - объяснил он.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский также отметил, что муниципальный фильтр остался неизрасходованным - его смогли преодолеть только опытные политики. "Если посмотреть на то, кто оказался в списке кандидатов, то это люди не в первый раз выступающие на выборах, с опытом. Они обладают партийной историей в регионе, хорошо понимают расклад в представительных органах власти", - сказал политолог.

О чем поговорить кандидатам

Успех кандидатов, как считает Протасенко, будет зависеть от того, насколько они смогут услышать пожелания людей, и какие решения смогут предложить. "Политика как таковая, как ни странно, сейчас уходит на второй план. Важно не то, к какой партии принадлежит человек, а то, что он предлагает. У нас сформировалось гражданское общество, и люди хотят, чтобы их услышали: кто услышит, тот и наберет большинство голосов", - сказала она.

Социолог считает, что четверка кандидатов может предложить "достаточно любопытные вещи", если будут организованы обсуждения и дебаты. По ее мнению, было бы полезно обсудить как конкретные городские проблемы, вопросы деятельности муниципалитетов, вузов, так и градостроительные перспективы, план стратегического развития Санкт-Петербурга.

Участники гонки

По оценке Ломова, выборная кампания в Петербурге имеет своего "фаворита" в лице врио губернатора Александра Беглова, но для всех кандидатов, как считают политологи, она будет важной площадкой для того, чтобы укрепить свои позиции в дальнейшем. "Для части зарегистрированных кандидатов - это попытка в первую очередь капитализировать партийное, либо личное влияние в регионе, это важный стратегический ход", - считает Потуремский.

Ломов также считает, что кандидаты из числа депутатов заксобрания прежде всего имеют цель заявить о себе. Но если кандидат от "Справедливой России" Тихонова только пробует свои силы, то Амосов, выступающий от "Гражданской платформы", по мнению экспертов, хочет напомнить о своем былом политическом весе, который он накопил в партии "Яблоко".

"Выдвижение Амосова от "Яблока" представлялось бы более логичным, но то, что происходит внутри партии на протяжении последних нескольких лет, свидетельствует о системном кризисе в партии "Яблоко", - отметил Потуремский.

Тихоновой, по мнению Ломова, "имеет смысл выстраивать отдельную кампанию и не привязываться к рейтингу [лидера "Справедливой России"] Сергея Миронова". Говоря о Бортко, эксперты в первую очередь вспоминают его заслуги в качестве режиссера, а затем оценивают его возможности как политика и управленца.