{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Марину Костину назначили министром инвестиционного развития Хабаровского края

Ранее эту должность занимал Юрий Чайка

ХАБАРОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Сергей Фургал назначил Марину Костину на должность министра инвестиционного развития и предпринимательства региона, которую до начала июля занимал Юрий Чайка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

"На должность министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края назначена Марина Костина. Последнее место работы - заместитель министра строительства края", - сказал сотрудник пресс-службы.

Чайка, первый зампредседателя правительства края Игорь Аверин и исполняющий обязанности министра природных ресурсов края Вячеслав Катрушев ушли в отставку в начале июля из-за неисполнения поручений главы региона по реализации проекта создания современного спортивного комплекса и передаче краевых земель акционерному обществу "Центр инновационных технологий" (АО "ЦИТ", 100% акций принадлежит Хабаровску). По этому поводу в правительстве края проводится служебная проверка.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский край
Лавров обсудил с главой МИД Казахстана график двусторонних контактов
Также министры обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества
Читать полностью