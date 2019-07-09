Девять претендентов должны до 21 июля сдать подписи для участия в выборах главы Забайкалья

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Девять претендентов на пост губернатора Забайкальского края должны до 21 июля сдать в краевую избирательную комиссию подписи для дальнейшего участия в предвыборной кампании. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщила представитель избиркома Наталья Козлова.

"Прием документов на выдвижение в качестве кандидатов на должность главы региона начался 6 июня и завершился 5 июля. На пост губернатора претендуют девять человек. До 21 июля им необходимо предоставить в избирательную комиссию подписи - представителям политических партий требуется заручиться поддержкой 8% глав и депутатов муниципалитетов, а самовыдвиженцам еще и предоставить 4 тыс. подписей от числа зарегистрированных избирателей", - сказала Козлова.

Как уточнили в избиркоме, за должность губернатора Забайкальского края намерены бороться четверо представителей политических партий - первый секретарь краевого комитета КПРФ Юрий Гайдук, представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста. Также в выборах намерены участвовать пять самовыдвиженцев - пенсионер Тагир Аглямов, общественник Николай Лиханов, врио губернатора края Александр Осипов, временно неработающий Григорий Родионов и менеджер материально-технического снабжения АО "Забайкалье" Александра Сущих.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил Александра Осипова врио руководителем региона. Досрочные выборы губернатора пройдут в Забайкалье 8 сентября, в единый день голосования.