Депутаты Сочи объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города

СОЧИ, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты Городского собрания Сочи (ГСС) на внеочередной сессии объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, который пройдет 10 сентября. Об этом говорится на сайте Городского собрания Сочи.

"Срок полномочий действующего мэра Анатолия Пахомова истекает 8 сентября. Конкурс назначен на 10 сентября. С 30 июля по 29 августа будет производиться прием документов от желающих участвовать в выборах. Подать документы может любой желающий старше 21 года, имеющий высшее образование, и не менее пяти лет руководивший предприятием, либо три года - высшей группой должностей муниципальной или государственной службы", - говорится в сообщении пресс-службы ГСС.

Процедура конкурса будет разделена на две части. "Первая часть - это прием документов и проверка достоверности этих данных. Те, кто пройдут этот этап, будут допущены собственно к конкурсу, то есть к собеседованию, где и будут выясняться знания и готовность кандидата возглавить город. Система будет балльная. Каждому будет предоставлена одинаковая по времени возможность высказать свое видение, свои планы, прогнозы, как он будет руководить нашим городом", - цитирует пресс-служба председателя ГСС Виктора Филонова.

Претендентов на кресло мэра отбирает конкурсная комиссия из восьми человек, четверых членов комиссии определили на сессии. В их число вошли председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов, заместитель председателя Городского собрания Сочи Ольга Лиодт, председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачёва и председатель сочинского отделения общества "Герои Отечества" Анатолий Быков. "Еще четырех членов конкурсной комиссии назначит губернатор Краснодарского края. Комиссия будет проверять документы и экзаменовать претендентов на должность главы города. В рамках собеседования кандидатам на пост главы Сочи члены комиссии будут задавать вопросы. За каждый ответ - определенное количество баллов. Набравшие наибольшее количество, выходят в лидеры", - уточняет пресс-служба.

Финалисты решением комиссии будут внесены в бюллетень для тайного голосования.