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Отставки и назначения

Министр здравоохранения Крыма уйдет в отставку по состоянию здоровья

Новый глава ведомства будет назначен 11 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко уйдет в отставку по состоянию здоровья, 11 июля будет назначен новый глава ведомства. Об этом сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Александр Иванович Голенко напишет заявление об увольнении на этой неделе по состоянию здоровья. 11 июля у нас будет назначен новый министр Чемоданов Игорь Геннадьевич, руководитель станции переливания крови", - сказал Аксенов.

59-летний Голенко возглавляет министерство с октября 2015 года.

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РоссияОтставки и назначенияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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